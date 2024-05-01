Суботина Екатерина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суботина Екатерина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1831

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суботин Дмитрий (2-Й) Андреевич

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Суботина) Васса Дмитриевна

Отец ребёнка: Суботин Дмитрий (2-Й) Андреевич

Рождение ребёнка
01.01.1831 ст.

Дочь: (Суботина) Анисия Дмитриевна

Отец ребёнка: Суботин Дмитрий (2-Й) Андреевич

Рождение ребёнка
01.01.1831 ст.

Сын: Суботин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Суботин Дмитрий (2-Й) Андреевич

Смерть
После 1831

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