Суботина Екатерина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Суботина) Васса Дмитриевна
Отец ребёнка: Суботин Дмитрий (2-Й) Андреевич
Рождение ребёнка
01.01.1831 ст.
Дочь: (Суботина) Анисия Дмитриевна
Отец ребёнка: Суботин Дмитрий (2-Й) Андреевич
Рождение ребёнка
01.01.1831 ст.
Сын: Суботин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Суботин Дмитрий (2-Й) Андреевич
Смерть
После 1831