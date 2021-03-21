Городко Анатолий Иванович 08.08.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Городко Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1955

Дата смерти

21.03.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василицкая Городко София Ивановна

Рождение ребёнка
04.01.1981

Сын: Городко Максим Анатольевич

Мать ребёнка: Василицкая Городко София Ивановна

Рождение ребёнка
09.08.1983

Сын: Городко Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Василицкая Городко София Ивановна

Смерть
21.03.2021

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