Городко Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1955
Дата смерти21.03.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1981
Сын: Городко Максим Анатольевич
Мать ребёнка: Василицкая Городко София Ивановна
Рождение ребёнка
09.08.1983
Сын: Городко Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Василицкая Городко София Ивановна
Смерть
21.03.2021