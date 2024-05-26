Неустроева -- Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1831
Сын: Неустроев Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Неустроев Василий Парфенович
Артамоново, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно