Неустроева -- Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неустроева -- Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неустроев Василий Парфенович

Рождение ребёнка
08.11.1831

Сын: Неустроев Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Неустроев Василий Парфенович

Артамоново, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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