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Романов Николай 2 Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Александр 3 Миротворец Александрович

Мать: Романова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
03.11.1895

Дочь: Романова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Романова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
29.05.1897

Дочь: Романова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Романова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
14.06.1899

Дочь: Романова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Романова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
05.06.1901

Дочь: Романова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Романова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Романова Александра Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Александра Федоровна

Смерть
Неизвестно
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