Романов Николай 2 Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1895
Дочь: Романова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Романова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
29.05.1897
Дочь: Романова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Романова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
14.06.1899
Дочь: Романова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Романова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
05.06.1901
Дочь: Романова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Романова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Романова Александра Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно