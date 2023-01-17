Истомина (---) Александра Лукична
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Виктория Николаевна
Отец ребёнка: Истомин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Истомин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Истомин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: --- Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Истомин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: --- Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Истомин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1943
Сын: Истомин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Истомин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1947
Сын: Истомин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Истомин Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно