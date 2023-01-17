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Истомина (---) Александра Лукична

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Место рождения

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Виктория Николаевна

Отец ребёнка: Истомин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Истомин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1932

Сын: Истомин Гурий Николаевич

Отец ребёнка: Истомин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1935

Дочь: --- Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Истомин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: --- Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Истомин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1943

Сын: Истомин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Истомин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1947

Сын: Истомин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Истомин Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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