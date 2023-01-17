Шляпужников Василий Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Шляпужников Захар
Мать: не указана
Дочь: Долбенёва Наталия Васильевна
Мать ребёнка: Шляпужникова Фёкла Иовлиевна
Сын: Шляпужников Тихон Васильевич
Мать ребёнка: Шляпужникова Фёкла Иовлиевна
Сын: Шляпужников Василий Васильевич
Мать ребёнка: Шляпужникова Фёкла Иовлиевна
Дочь: Долбенёва Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Шляпужникова Фёкла Иовлиевна
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Шляпужникова Фёкла Иовлиевна
Сын: Шляпужников Павел Васильевич
Мать ребёнка: Шляпужникова Фёкла Иовлиевна
Дочь: Лукашина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Шляпужникова Фёкла Иовлиевна
Дочь: Молоствова Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Шляпужникова Фёкла Иовлиевна
Сын: Шляпужников Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Шляпужникова Фёкла Иовлиевна
Сын: Шляпужников Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Шляпужникова Фёкла Иовлиевна
Дочь: Белкина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Шляпужникова Фёкла Иовлиевна
Дочь: Капырина Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Шляпужникова Фёкла Иовлиевна