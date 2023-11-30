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Беляков Михаил Сергеевич

Место рождения

Село Веденов, Сырышевский район, Амурской области

Дата рождения

02.11.1935

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1935

Отец: Беляков Сергей

Мать: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Зоя Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светлана Григорьевна

Рождение ребёнка
30.03.1957

Сын: Беляков Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Петрова Зоя Захаровна

Ключи, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
31.03.1958

Дочь: Белякова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Петрова Зоя Захаровна

Ключи, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
28.12.1960

Дочь: Белякова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Петрова Зоя Захаровна

Ключи, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
28.12.1960

Дочь: Белякова Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Петрова Зоя Захаровна

Ключи, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край

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