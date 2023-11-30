Беляков Михаил Сергеевич
Место рожденияСело Веденов, Сырышевский район, Амурской области
Дата рождения02.11.1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1935
Отец: Беляков Сергей
Мать: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Зоя Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Светлана Григорьевна
Рождение ребёнка
30.03.1957
Сын: Беляков Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Петрова Зоя Захаровна
Рождение ребёнка
31.03.1958
Дочь: Белякова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Петрова Зоя Захаровна
Рождение ребёнка
28.12.1960
Дочь: Белякова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Петрова Зоя Захаровна
Рождение ребёнка
28.12.1960
Дочь: Белякова Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Петрова Зоя Захаровна