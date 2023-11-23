Феодора Мартьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смертиДо 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Павлов
Рождение ребёнка
1732
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Павлов
Иван Петрович (1732 - ?) Родился в семье дьячка села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Петра Павловича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Ирина Игнатьевна (1732-14.11.1788)1 . Дети... Показать все
Смерть
До 1765