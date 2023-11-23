Феодора Мартьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодора Мартьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

До 1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1701 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Павлов

Рождение ребёнка
1732

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Павлов

Иван Петрович (1732 - ?) Родился в семье дьячка села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Петра Павловича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Ирина Игнатьевна (1732-14.11.1788)1 . Дети... Показать все
Смерть
До 1765

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