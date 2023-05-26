Моисеенко Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1885
Дочь: Горлых (Моисеенко) Наталья Наталия Львовна
Отец ребёнка: Моисеенко Лев Васильевич
Рождение ребёнка
14.12.1886
Дочь: (Моисеенко) Марина Львовна
Отец ребёнка: Моисеенко Лев Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1889
Отец ребёнка: Моисеенко Лев Васильевич
Рождение ребёнка
16.02.1891
Дочь: (Моисеенко) Евдокия Львовна
Отец ребёнка: Моисеенко Лев Васильевич
Рождение ребёнка
19.01.1893
Отец ребёнка: Моисеенко Лев Васильевич
Рождение ребёнка
13.03.1895
Сын: Моисеенко Венедикт Львович
Отец ребёнка: Моисеенко Лев Васильевич
Рождение ребёнка
27.03.1897
Дочь: (Моисеенко) Матрона Львовна
Отец ребёнка: Моисеенко Лев Васильевич
Рождение ребёнка
14.07.1899
Сын: Моисеенко Антоний Львович
Отец ребёнка: Моисеенко Лев Васильевич
Рождение ребёнка
24.07.1908
Отец ребёнка: Моисеенко Лев Васильевич
Смерть
Неизвестно