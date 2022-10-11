Шельпацкий Михаил Филлипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шельпацкий Михаил Филлипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шельпацкий Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Шельпацкая ХХХ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шельпацкая Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Шельпацкая ХХХ

Смерть
Неизвестно
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