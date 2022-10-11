Шельпацкий Михаил Филлипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шельпацкий Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Шельпацкая ХХХ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шельпацкая Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Шельпацкая ХХХ
Смерть
Неизвестно