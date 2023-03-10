Кирей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1777 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Иван Никитин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Ефрем Киреев

Мать ребёнка: Федосья

Рождение ребёнка
1805

Сын: Арсентий Киреев

Мать ребёнка: Федосья

Рождение ребёнка
1810

Сын: Петр Киреев

Мать ребёнка: Федосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья

Смерть
Неизвестно
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