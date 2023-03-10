Кирей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Иван Никитин
Рождение ребёнка
1799
Сын: Ефрем Киреев
Мать ребёнка: Федосья
Рождение ребёнка
1805
Сын: Арсентий Киреев
Мать ребёнка: Федосья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Петр Киреев
Мать ребёнка: Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья
Смерть
Неизвестно