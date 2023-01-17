Мейшутович Мустафа Абрагамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1818
Отец: Мейшутович Абрагам Юзефович
Мать: Мейшутович Марьянна
Место жительства
1859
Селец, Сморгонский район, Гродненская область
Место жительства
1862
Глубокое, Глубокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мейшутович Александр Мустафович
Мать ребёнка: Мейшутович Гелена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мейшутович Гелена
Смерть
Неизвестно