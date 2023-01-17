Мейшутович Мустафа Абрагамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович Мустафа Абрагамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1818

Отец: Мейшутович Абрагам Юзефович

Мать: Мейшутович Марьянна

Место жительства
1859
Селец, Сморгонский район, Гродненская область
Место жительства
1862
Глубокое, Глубокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейшутович Александр Мустафович

Мать ребёнка: Мейшутович Гелена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейшутович Гелена

Смерть
Неизвестно
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