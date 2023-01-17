Котельников Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котельников Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.12.1937

Жена: Копенкина Нина Ивановна

Корф, Олюторский район, Камчатский край
Рождение ребёнка
1938

Сын: Котельников Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Копенкина Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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