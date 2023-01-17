Котельников Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.12.1937
Жена: Копенкина Нина Ивановна
Корф, Олюторский район, Камчатский край
Рождение ребёнка
1938
Сын: Котельников Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Копенкина Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно