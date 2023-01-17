Колесникова Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 1892 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1899
Сын: Колесников Никита Константинович
Отец ребёнка: Колесников Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1904 ст.
Сын: Колесников Григорий Константинович
Отец ребёнка: Колесников Константин Яковлевич
Место жительства
С 1907 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1908 ст.
Сын: Колесников Николай Константинович
Отец ребёнка: Колесников Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
18.03.1910 ст.
Сын: Колесников Яков Константинович
Отец ребёнка: Колесников Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1915 ст.
Сын: Колесников Александр Константинович
Отец ребёнка: Колесников Константин Яковлевич
Смерть
Неизвестно