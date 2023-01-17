Смыкова Светлана Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смыкова Светлана Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.2003

Сын: Семин Кирилл Евгеньевич

Отец ребёнка: Семин Андрей

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Отец мой из детского дома , Ростовской области, известно только что его взяли младенцем и имя его было Андрей
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