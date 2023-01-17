Смыкова Светлана Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.2003
Отец ребёнка: Семин Андрей
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Отец мой из детского дома , Ростовской области, известно только что его взяли младенцем и имя его было Андрей