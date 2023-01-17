Фома Пименович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фома Пименович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Пимен Иакинфович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Иван Фомич

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Марина Фоминична

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Захар Фомич

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Захар Фомич

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Ефим Фомич

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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