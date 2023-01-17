Фома Пименович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: Пимен Иакинфович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Иван Фомич
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Марина Фоминична
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Захар Фомич
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Захар Фомич
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Ефим Фомич
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно