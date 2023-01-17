Потехина (Смирнова) Сабина Ильхамовна
Место рождения
Дата рождения15.09.1992
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1992
Бракосочетание
29.12.2011
Лемпино, Нефтеюганский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
14.03.2012
Сын: Потехин Савелий Александрович
Отец ребёнка: Потехин Александр Андреевич
Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
25.12.2020
Сын: Потехин Вадим Александрович
Отец ребёнка: Потехин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
01.06.2022
Дочь: Потехина Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Потехин Александр Андреевич