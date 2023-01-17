Потехина (Смирнова) Сабина Ильхамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потехина (Смирнова) Сабина Ильхамовна

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Место рождения

Пойковский, Нефтеюганский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

15.09.1992

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1992

Отец: Юсубов Илхам Гусейнага оглы

Мать: Смирнова Ирина Геннадьевна

Пойковский, Нефтеюганский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
29.12.2011

Муж: Потехин Александр Андреевич

Лемпино, Нефтеюганский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
14.03.2012

Сын: Потехин Савелий Александрович

Отец ребёнка: Потехин Александр Андреевич

Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
25.12.2020

Сын: Потехин Вадим Александрович

Отец ребёнка: Потехин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
01.06.2022

Дочь: Потехина Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Потехин Александр Андреевич

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