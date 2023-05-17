Холявка Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.04.1965
Сын: Холявка Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Холявка Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холявка Василий Михайхлович
Отец ребёнка: Холявка Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холявка Николай Михайлович
Отец ребёнка: Холявка Михаил
Смерть
Неизвестно