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(Иванова) Александра Ивановна

Место рождения

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.10.1910

Дата смерти

16.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1910

Отец: Иванов Иван

Мать: Иванова Стефанида

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Антонова) Зоя

Отец ребёнка: Антонов Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Антонов Николай Ефимович

Имянаречение
Неизвестно
Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В деревне звали ее Няни потому что была маленькая, красивая Ой какая няни
Рождение ребёнка
28.09.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Николай Ефимович

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
16.05.1980
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно

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