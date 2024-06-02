(Иванова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.10.1910
Дата смерти16.05.1980
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1910
Отец: Иванов Иван
Мать: Иванова Стефанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Антонова) Зоя
Отец ребёнка: Антонов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Антонов Николай Ефимович
Имянаречение
Неизвестно
В деревне звали ее Няни потому что была маленькая, красивая Ой какая няни
Рождение ребёнка
28.09.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антонов Николай Ефимович
Смерть
16.05.1980
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно