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Ефанов Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Ефанов Василий Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефанова Мария

Рождение ребёнка
12.02.1956

Дочь: Токарева Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Ефанова Мария

Рождение ребёнка
28.03.1959

Дочь: Ефанова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Ефанова Мария

Смерть
Неизвестно

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