Ефанов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Ефанов Василий Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефанова Мария
Рождение ребёнка
12.02.1956
Дочь: Токарева Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Ефанова Мария
Рождение ребёнка
28.03.1959
Дочь: Ефанова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Ефанова Мария
Смерть
Неизвестно