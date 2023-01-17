Кузнецов Николай (Никанор) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Николай (Никанор) Иванович

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Место рождения

д. Зырянка, Екатеринбургский уезд Пермской губернии

Дата рождения

27.07.1911

Дата смерти

09.03.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
27.07.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Зырянка, Екатеринбургский уезд Пермской губернии
Место жительства
С 1911
д. Зырянка, Екатеринбургский уезд Пермской губернии
Место жительства
С 1930 по 1932
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
Место жительства
С 1932
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1939
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.03.1944
с. Боратин, Львовская область, Украинская ССР
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