Кузнецов Николай (Никанор) Иванович
Место рожденияд. Зырянка, Екатеринбургский уезд Пермской губернии
Дата рождения27.07.1911
Дата смерти09.03.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Зырянка, Екатеринбургский уезд Пермской губернии
Место жительства
С 1911
д. Зырянка, Екатеринбургский уезд Пермской губернии
Место жительства
С 1930 по 1932
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
Место жительства
С 1932
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1939
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.03.1944
с. Боратин, Львовская область, Украинская ССР