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Трегубов Саватей Семенов

Место рождения

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Трегубов Семен Никитин

Мать: Трегубова Авдотья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трегубова (Калявина) Ульяна Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ленский, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Тупосова (Трегубова) Агафия Саватеева

Мать ребёнка: Трегубова (Калявина) Ульяна Иванова

Ленский, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Трегубов Максим Саватеев

Мать ребёнка: Трегубова (Калявина) Ульяна Иванова

Ленский, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Сидорихина (Трегубова) Парасковья Саватеева

Мать ребёнка: Трегубова (Калявина) Ульяна Иванова

Ленский, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762

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