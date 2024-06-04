Трегубов Саватей Семенов
Место рожденияпоч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Отец: Трегубов Семен Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Тупосова (Трегубова) Агафия Саватеева
Мать ребёнка: Трегубова (Калявина) Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1741
Мать ребёнка: Трегубова (Калявина) Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Сидорихина (Трегубова) Парасковья Саватеева
Мать ребёнка: Трегубова (Калявина) Ульяна Иванова
Смерть
После 1762