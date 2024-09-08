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Афанаскин Виктор Алексеевич

Место рождения

Московская губ., с, Никульское

Дата рождения

15.09.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1914

Отец: Афанаскин Алексей Леонтьев

Мать: Афанаскина (Шустрова) Татьяна Ивановна

ЦГА Москвы, ф 203, о 780, д 4798, стр. 532
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За отвагу», Медаль «За оборону Москвы», Орден Отечественной войны II степени
Крещение
16.09.1914
Военная служба
?.06.1941
https://pamyat-naroda.ru/
Смерть
Неизвестно

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