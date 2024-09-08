Афанаскин Виктор Алексеевич
Место рожденияМосковская губ., с, Никульское
Дата рождения15.09.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1914
ЦГА Москвы, ф 203, о 780, д 4798, стр. 532
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За отвагу», Медаль «За оборону Москвы», Орден Отечественной войны II степени
Крещение
16.09.1914
Военная служба
?.06.1941
https://pamyat-naroda.ru/
Смерть
Неизвестно