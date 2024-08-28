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Наталья Ивановна

Место рождения

Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Байков Спиридон Федорович

Отец ребёнка: Байков Федор Николаевич

Бракосочетание
1768

Муж: Байков Федор Николаевич

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Байкова Анисья Федоровна

Отец ребёнка: Байков Федор Николаевич

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Байкова Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Байков Федор Николаевич

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Байкова Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Байков Федор Николаевич

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Байкова Василиса Федоровна

Отец ребёнка: Байков Федор Николаевич

Рождение ребёнка
1791

Сын: Байков Петр Федорович

Отец ребёнка: Байков Федор Николаевич

Смерть
Неизвестно

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