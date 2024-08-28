Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Байков Спиридон Федорович
Отец ребёнка: Байков Федор Николаевич
Бракосочетание
1768
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Байкова Анисья Федоровна
Отец ребёнка: Байков Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Байкова Авдотья Федоровна
Отец ребёнка: Байков Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Байкова Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Байков Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Байкова Василиса Федоровна
Отец ребёнка: Байков Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Байков Федор Николаевич
Смерть
Неизвестно