Житненко Юрий Федорович
Место рожденияИркутская обл., г. Усолье
Дата рождения05.07.1919
Дата смерти?.10.1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1919
Отец: Житненко Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Военная награда
Неизвестно
Житненко Юрий Федорович Гв. красноармеец __.__.1919 Иркутская обл., г. Усолье. Сводная картотека Перечень наград 06.04.1944 Медаль «За отвагу» 18.05.1945 Орден Славы III степени
Рождение ребёнка
09.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.10.1955