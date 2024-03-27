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Житненко Юрий Федорович

Место рождения

Иркутская обл., г. Усолье

Дата рождения

05.07.1919

Дата смерти

?.10.1955

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1919

Отец: Житненко Фёдор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Военная награда
Неизвестно
Житненко Юрий Федорович Гв. красноармеец __.__.1919 Иркутская обл., г. Усолье. Сводная картотека Перечень наград 06.04.1944 Медаль «За отвагу» 18.05.1945 Орден Славы III степени
Рождение ребёнка
09.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.10.1955

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