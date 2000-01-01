Соловьева Прасковья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Прасковья Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Соловьев Андрей Калинников

Отец ребёнка: Соловьев Калина Григорьевич

Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Соловьев Александр Калинников

Отец ребёнка: Соловьев Калина Григорьевич

Рождение ребёнка
1839 ст.

Сын: Соловьев Михаил Калинников

Отец ребёнка: Соловьев Калина Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Калина Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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