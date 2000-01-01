Соловьева Прасковья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827 ст.
Сын: Соловьев Андрей Калинников
Отец ребёнка: Соловьев Калина Григорьевич
Рождение ребёнка
1834 ст.
Сын: Соловьев Александр Калинников
Отец ребёнка: Соловьев Калина Григорьевич
Рождение ребёнка
1839 ст.
Сын: Соловьев Михаил Калинников
Отец ребёнка: Соловьев Калина Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно