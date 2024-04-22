Упоров Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения21.10.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1860 ст.
Отец: Упоров Иван Иванов
Бракосочетание
02.02.1879 ст.
Шмаковское, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.03.1882
Дочь: Шеломова Анна Александровна
Мать ребёнка: Упорова Параскева Терентьева
Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно