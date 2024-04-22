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Упоров Александр Иванович

Место рождения

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

21.10.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1860 ст.

Отец: Упоров Иван Иванов

Мать: Упорова Анастасия Иванова

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
02.02.1879 ст.

Жена: Упорова Параскева Терентьева

Шмаковское, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.03.1882

Дочь: Шеломова Анна Александровна

Мать ребёнка: Упорова Параскева Терентьева

Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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