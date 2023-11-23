Матвеева Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Светлана Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

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