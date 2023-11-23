Матвеева Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область