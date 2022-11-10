Фатеева Зоя Андреевна
Место рожденияКузурово Верхнекетский район Томская область
Дата рождения14.01.1934
Дата смерти10.11.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1965
Сын: Михалёв Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Михалёв Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
25.09.1970
Сын: Михалёв Константин Владимирович
Отец ребёнка: Михалёв Владимир Алексеевич
Смерть
10.11.2022