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Фатеева Зоя Андреевна

Место рождения

Кузурово Верхнекетский район Томская область

Дата рождения

14.01.1934

Дата смерти

10.11.2022

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1934

Отец: Фатеев Андрей Петрович

Мать: Фатеева (Трифонова) Мария Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалёв Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
1965

Сын: Михалёв Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Михалёв Владимир Алексеевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
25.09.1970

Сын: Михалёв Константин Владимирович

Отец ребёнка: Михалёв Владимир Алексеевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
10.11.2022
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

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