Lillewälli-Tammer (Mesikäpp) Anno
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1817
Дата смерти28.12.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1844
Муж: не указан
Бракосочетание
04.07.1848
Муж: Tammer Ado
Рождение ребёнка
18.03.1849
Дочь: Saueauk (Tammer) An
Отец ребёнка: Tammer Ado
Рождение ребёнка
14.01.1854
Сын: Tammer Hans
Отец ребёнка: Tammer Ado
Рождение ребёнка
19.11.1856
Сын: Tammer Hinrik
Отец ребёнка: Tammer Ado
Смерть
28.12.1870