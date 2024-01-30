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Lillewälli-Tammer (Mesikäpp) Anno

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1817

Дата смерти

28.12.1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

1849 г.р.
1854 г.р.
1856 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1844

Муж: не указан

Бракосочетание
04.07.1848

Муж: Tammer Ado

Рождение ребёнка
18.03.1849

Дочь: Saueauk (Tammer) An

Отец ребёнка: Tammer Ado

Рождение ребёнка
14.01.1854

Сын: Tammer Hans

Отец ребёнка: Tammer Ado

Рождение ребёнка
19.11.1856

Сын: Tammer Hinrik

Отец ребёнка: Tammer Ado

Смерть
28.12.1870

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