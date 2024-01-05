Городишенин Ефимий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городишенин Ефимий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Городишенин Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Городишенин Илья Ефимович

Мать ребёнка: Городишенина Олимпиада

Рождение ребёнка
1870

Сын: Городишенин Николай Ефимович

Мать ребёнка: Городишенина Олимпиада

Рождение ребёнка
1873

Сын: Городишенин Максим Ефимович

Мать ребёнка: Городишенина Олимпиада

Рождение ребёнка
1878

Сын: Городишенин Георгий Ефимович

Мать ребёнка: Городишенина Олимпиада

Смерть
Неизвестно
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