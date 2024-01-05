Городишенин Ефимий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Городишенин Максим
Рождение ребёнка
1867
Сын: Городишенин Илья Ефимович
Мать ребёнка: Городишенина Олимпиада
Рождение ребёнка
1870
Сын: Городишенин Николай Ефимович
Мать ребёнка: Городишенина Олимпиада
Рождение ребёнка
1873
Сын: Городишенин Максим Ефимович
Мать ребёнка: Городишенина Олимпиада
Рождение ребёнка
1878
Сын: Городишенин Георгий Ефимович
Мать ребёнка: Городишенина Олимпиада
Смерть
Неизвестно