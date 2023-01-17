Орлов Анисим Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смертиПосле 1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: Орлов Сидор Козмин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Настасья Анисомовна
Мать ребёнка: Орлова Марья Ларионова
Рождение ребёнка
1721
Сын: Орлов Спиридон Анисимович
Мать ребёнка: Орлова Марья Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Марья Ларионова
Место жительства
Неизвестно
Прошино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1748