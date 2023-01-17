Орлов Анисим Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Анисим Сидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: Орлов Сидор Козмин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Настасья Анисомовна

Мать ребёнка: Орлова Марья Ларионова

Рождение ребёнка
1721

Сын: Орлов Спиридон Анисимович

Мать ребёнка: Орлова Марья Ларионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Марья Ларионова

Место жительства
Неизвестно
Прошино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1748
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