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Антип Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1669

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669

Отец: Иван

Мать: Мать Антипа и Якова Ивановых

Рождение ребёнка
1706

Дочь: Соломанида Антипова

Мать ребёнка: Фекла Ильина

Рождение ребёнка
Около 1710

Дочь: Степанида Антипова

Мать ребёнка: Фекла Ильина

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1713

Дочь: Фекла Антипова

Мать ребёнка: Фекла Ильина

Место жительства
1715
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, сельцо Васильевское | РГАДА 350-1-108
Рождение ребёнка
1717

Сын: Петр Антипов

Мать ребёнка: Фекла Ильина

Рождение ребёнка
1720

Сын: Назар Антипов

Мать ребёнка: Фекла Ильина

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Леон Антипов

Мать ребёнка: Фекла Ильина

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Иван Антипов

Мать ребёнка: Фекла Ильина

Рождение ребёнка
1734

Сын: Захар Антипов

Мать ребёнка: Фекла Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Ильина

Смерть
Неизвестно
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