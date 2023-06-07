Антип Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1669
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669
Отец: Иван
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Соломанида Антипова
Мать ребёнка: Фекла Ильина
Рождение ребёнка
Около 1710
Дочь: Степанида Антипова
Мать ребёнка: Фекла Ильина
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Фекла Антипова
Мать ребёнка: Фекла Ильина
Место жительства
1715
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, сельцо Васильевское | РГАДА 350-1-108
Рождение ребёнка
1717
Сын: Петр Антипов
Мать ребёнка: Фекла Ильина
Рождение ребёнка
1720
Сын: Назар Антипов
Мать ребёнка: Фекла Ильина
Рождение ребёнка
1728
Сын: Леон Антипов
Мать ребёнка: Фекла Ильина
Рождение ребёнка
1732
Сын: Иван Антипов
Мать ребёнка: Фекла Ильина
Рождение ребёнка
1734
Сын: Захар Антипов
Мать ребёнка: Фекла Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Ильина
Смерть
Неизвестно