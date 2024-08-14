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Карпов Григорий Гаврилович

Место рождения

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

17.11.1915

Дата смерти

14.05.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1915

Отец: Карпов Гаврила (Гавриил) Ильич

Мать: Карпова (Вдовенкова) Пелагея Григорьевна

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Метрическая книга села Огни Покровской церкви 1915 год: Родился 17 ноября 1915г (крестили 17 ноября 1915г) Григорий. Древни Большой Елани крестьянин Гавриил Ильин(ич) Карпов и законная жена его Пела... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
14.05.1987
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

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