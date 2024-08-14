Карпов Григорий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения17.11.1915
Дата смерти14.05.1987
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1915
Метрическая книга села Огни Покровской церкви 1915 год: Родился 17 ноября 1915г (крестили 17 ноября 1915г) Григорий. Древни Большой Елани крестьянин Гавриил Ильин(ич) Карпов и законная жена его Пела... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
14.05.1987
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область