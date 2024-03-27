Кавиев Рафкат Закирович
Место рожденияд.Альменево, Козловского р-на ЧАССР
Дата рождения13.06.1924
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1924
Отец: Закир Кавиев
Мать: Загида Мухаметфаязовна
д.Альменево, Козловского р-на ЧАССР
Рождение ребёнка
30.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайтуна Закировна
Пермь
Рождение ребёнка
13.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайтуна Закировна
Перьмь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайтуна Закировна
Смерть
2005