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Кавиев Рафкат Закирович

Место рождения

д.Альменево, Козловского р-на ЧАССР

Дата рождения

13.06.1924

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1924

Отец: Закир Кавиев

Мать: Загида Мухаметфаязовна

д.Альменево, Козловского р-на ЧАССР
Рождение ребёнка
30.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайтуна Закировна

Пермь
Рождение ребёнка
13.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайтуна Закировна

Перьмь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайтуна Закировна

Смерть
2005
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