Русинова Русина Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения04.07.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.07.1845 ст.
Отец: не указан
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.62об-63 Отец - отставной солдат из г. Лебедяни Николай Ермолаевич Русинов (Русин в другом месте). Восприемники из Грязновки Автоном Миронович Сонин ( около 36 лет, пр.1809... Показать все
Смерть
Неизвестно