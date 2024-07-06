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Русинова Русина Ольга Николаевна

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

04.07.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1845 ст.

Отец: не указан

Мать: Русинова Русина (Сонина) Анна Мироновна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.62об-63 Отец - отставной солдат из г. Лебедяни Николай Ермолаевич Русинов (Русин в другом месте). Восприемники из Грязновки Автоном Миронович Сонин ( около 36 лет, пр.1809... Показать все
Смерть
Неизвестно

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