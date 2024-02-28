Гнедова (Макушкина) Татиана Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнедова (Макушкина) Татиана Михайлова

Место рождения

Московская губерния Коломенский уезд Непецынская волость д.Новоселки

Дата рождения

1887

Дата смерти

08.09.1942

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Макушкин Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гнедов Феодор Иванов

Рождение ребёнка
29.11.1908

Сын: Гнедов Николай Феодоров

Отец ребёнка: Гнедов Феодор Иванов

Рождение ребёнка
04.01.1912

Дочь: (Гнедова) Татиана Федоровна

Отец ребёнка: Гнедов Феодор Иванов

Рождение ребёнка
06.10.1913

Сын: Гнедов Сергей Федорович

Отец ребёнка: Гнедов Феодор Иванов

Рождение ребёнка
11.08.1921

Сын: Гнедов Василий Федорович

Отец ребёнка: Гнедов Феодор Иванов

Рождение ребёнка
16.09.1923

Сын: Гнедов Владимир Федорович

Отец ребёнка: Гнедов Феодор Иванов

Смерть
08.09.1942
Причина смерти: авитаминоз

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