Гнедова (Макушкина) Татиана Михайлова
Место рожденияМосковская губерния Коломенский уезд Непецынская волость д.Новоселки
Дата рождения1887
Дата смерти08.09.1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Макушкин Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гнедов Феодор Иванов
Рождение ребёнка
29.11.1908
Отец ребёнка: Гнедов Феодор Иванов
Рождение ребёнка
04.01.1912
Дочь: (Гнедова) Татиана Федоровна
Отец ребёнка: Гнедов Феодор Иванов
Рождение ребёнка
06.10.1913
Отец ребёнка: Гнедов Феодор Иванов
Рождение ребёнка
11.08.1921
Отец ребёнка: Гнедов Феодор Иванов
Рождение ребёнка
16.09.1923
Сын: Гнедов Владимир Федорович
Отец ребёнка: Гнедов Феодор Иванов
Смерть
08.09.1942
Причина смерти: авитаминоз