Отамась (Кузьменко) Афанасий Моисеев
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Отамась (Кузьменко) Моисей Феодоров
Мать: ?
Рождение ребёнка
1834
Сын: Отамась (Кузьменко) Иван Афанасьев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1836
Сын: Отамась (Кузьменко) Иван Афанасьев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Отамась (Отамась (Кузьменко)) Акилина Афанасьева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Отамась (Отамась (Кузьменко)) Акилина Афанасьева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1847
Сын: Отамась (Кузьменко) Автоном Афанасьев
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно