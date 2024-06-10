Отамась (Кузьменко) Афанасий Моисеев 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Отамась (Кузьменко) Афанасий Моисеев

Место рождения

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Отамась (Кузьменко) Моисей Феодоров

Мать: ?

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1834

Сын: Отамась (Кузьменко) Иван Афанасьев

Мать ребёнка: ?

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1836

Сын: Отамась (Кузьменко) Иван Афанасьев

Мать ребёнка: ?

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Отамась (Отамась (Кузьменко)) Акилина Афанасьева

Мать ребёнка: ?

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Отамась (Отамась (Кузьменко)) Акилина Афанасьева

Мать ребёнка: ?

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1847

Сын: Отамась (Кузьменко) Автоном Афанасьев

Мать ребёнка: ?

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Смерть
Неизвестно

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