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(Авзалова) Лутфикамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Около 1980

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1924

Муж: Мухаматдиев Ситдик Мухаматдиевич

Рождение ребёнка
?.09.1925

Дочь: (Ситдикова) Шамгия

Отец ребёнка: Мухаматдиев Ситдик Мухаматдиевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Ситдикова) Разия

Отец ребёнка: Мухаматдиев Ситдик Мухаматдиевич

Рождение ребёнка
23.03.1928

Дочь: Сабирова (Ситдикова) Галия

Отец ребёнка: Мухаматдиев Ситдик Мухаматдиевич

Смерть
Около 1980

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