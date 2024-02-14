(Авзалова) Лутфикамал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиОколо 1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1924
Рождение ребёнка
?.09.1925
Дочь: (Ситдикова) Шамгия
Отец ребёнка: Мухаматдиев Ситдик Мухаматдиевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Ситдикова) Разия
Отец ребёнка: Мухаматдиев Ситдик Мухаматдиевич
Рождение ребёнка
23.03.1928
Дочь: Сабирова (Ситдикова) Галия
Отец ребёнка: Мухаматдиев Ситдик Мухаматдиевич
Смерть
Около 1980