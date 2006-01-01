Богданова Анна Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Анна Филиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Скворцова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Богданов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Смирнова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Богданов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Богданов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Богданов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Богданов Михаил Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Михаил Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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