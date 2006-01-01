Богданова Анна Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Скворцова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Богданов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Смирнова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Богданов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Богданов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Богданов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Богданов Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно