Немец Иван Исаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немец Иван Исаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.01.1941

Дочь: Немцева Малова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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