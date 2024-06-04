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Рябев Никифор Сидоров

Место рождения

дер. Желновская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

После 1678 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Рябев Сидор Козьмин

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1721

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