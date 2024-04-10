Шамордина Лариса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1972
Бракосочетание
С 01.06.1989 по 04.08.1992
Холмская, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
31.12.1989
Дочь: Чугунова (Моисеева) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Моисеев Александр Викторович
Рождение ребёнка
03.11.1996
Дочь: Шалапина (Шамордина) Екатерина Валерьевна
Отец ребёнка: Шамордин Валерий Николаевич
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
По 14.09.2007