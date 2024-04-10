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Шамордина Лариса Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1972

Отец: Сигида Николай Павлович

Мать: Сигида Екатерина Афанасьевна

Бракосочетание
С 01.06.1989 по 04.08.1992

Муж: Моисеев Александр Викторович

Холмская, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
31.12.1989

Дочь: Чугунова (Моисеева) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Моисеев Александр Викторович

Рождение ребёнка
03.11.1996

Дочь: Шалапина (Шамордина) Екатерина Валерьевна

Отец ребёнка: Шамордин Валерий Николаевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
По 14.09.2007

Муж: Шамордин Валерий Николаевич

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