Грачева (Пономарева) Зоя Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грачев Анатолий Аркадьевич
Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно