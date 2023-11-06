Анисимова (Цветкова) Татьяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Цветкова) Татьяна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Цветков Филипп Филиппович

Мать: Цветкова Александра Макаровна

Бракосочетание
21.01.1912

Муж: Анисимов Дмитрий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.07.1914

Сын: Анисимов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Анисимов Дмитрий Иванович

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.02.1916

Сын: Анисимов Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Анисимов Дмитрий Иванович

Смерть
После 1916
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