Анисимова (Цветкова) Татьяна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Бракосочетание
21.01.1912
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.07.1914
Сын: Анисимов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Анисимов Дмитрий Иванович
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.02.1916
Сын: Анисимов Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Анисимов Дмитрий Иванович
Смерть
После 1916