Плесовских Домна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Домна Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Плесовских Иван Иванович

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Плесовских Андрей Иванович

Отец ребёнка: Плесовских Иван Иванович

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Плесовских Иван Иванович

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Плесовских Александр Иванович

Отец ребёнка: Плесовских Иван Иванович

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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