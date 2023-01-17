Плесовских Домна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Плесовских Иван Иванович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Плесовских Андрей Иванович
Отец ребёнка: Плесовских Иван Иванович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Плесовских Иван Иванович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Плесовских Александр Иванович
Отец ребёнка: Плесовских Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно