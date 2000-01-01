Янченко Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1978
Сын: Янченко Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Янченко Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Около 08.01.1988
Сын: Янченко Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Янченко Надежда Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янченко Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Силинская Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Янченко Надежда Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янченко Надежда Петровна