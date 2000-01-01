Янченко Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯнченко Сергей Викторович

Янченко Сергей Викторович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1978

Сын: Янченко Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Янченко Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Около 08.01.1988

Сын: Янченко Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Янченко Надежда Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янченко Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Силинская Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Янченко Надежда Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янченко Надежда Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close