Ласточкин Пётр Павлович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Ласточкин ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
25.09.1923
Сын: Ласточкин Семён
Мать ребёнка: Ласточкина Ирина Андреевна
Россия
Рождение ребёнка
08.06.1930
Сын: Ласточкин Фёдор
Мать ребёнка: Ласточкина Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ласточкин Павел
Мать ребёнка: Ласточкина Ирина Андреевна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно