Ласточкин Пётр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ласточкин Пётр Павлович

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Ласточкин ?

Мать: ?

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.09.1923

Сын: Ласточкин Семён

Мать ребёнка: Ласточкина Ирина Андреевна

Россия
Рождение ребёнка
08.06.1930

Сын: Ласточкин Фёдор

Мать ребёнка: Ласточкина Ирина Андреевна

Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ласточкин Павел

Мать ребёнка: Ласточкина Ирина Андреевна

Смерть
Неизвестно
Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
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