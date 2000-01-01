Бухалин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Горчакова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Макариха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно