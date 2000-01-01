Бухалин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухалин Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Горчакова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Макариха
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухалин Яков Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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