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Купревич Виктор Семенович

Место рождения

Крути, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Вычислено 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1862

Отец: Купревич Семен Маркович

Мать: Купревич Параскева Адамовна

Крути, Мядельский район, Минская область
Поручитель
29.06.1881 ст.
Мядель, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
27.10.1885 ст.

Жена: Купревич Виктория Фомова

Место жительства
С 1885
Юшковичи, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
12.04.1887 ст.

Дочь: Купревич Анна Викторовна

Мать ребёнка: Купревич Виктория Фомова

Юшковичи, Мядельский район, Минская область
Крещена в тот же день
Рождение ребёнка
29.10.1888 ст.

Сын: Купревич Демьян Викторович

Мать ребёнка: Купревич Виктория Фомова

Юшковичи, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
Юшковичи, Мядельский район, Минская область
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