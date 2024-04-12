Купревич Виктор Семенович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1862
Поручитель
29.06.1881 ст.
Мядель, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
27.10.1885 ст.
Жена: Купревич Виктория Фомова
Место жительства
С 1885
Рождение ребёнка
12.04.1887 ст.
Дочь: Купревич Анна Викторовна
Мать ребёнка: Купревич Виктория Фомова
Крещена в тот же день
Рождение ребёнка
29.10.1888 ст.
Сын: Купревич Демьян Викторович
Мать ребёнка: Купревич Виктория Фомова
Смерть
Неизвестно